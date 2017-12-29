مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء عبوره لطريق الواحات





كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره لطريق الواحات، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان، وسيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات، وعلى الفور تم انتقال رجال المرور إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع الحطام لتسيير حركة السيارات.