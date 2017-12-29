مصدر أمنى: تفحم جثة سائق سيارة ميكروباص الوراق بسبب اشتعال سيجارة بداخلها





كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن حريق سيارة ميكروباص بشارع القومية العربية بمنطقة الوراق نتج عنه تفحم جثة السائق والسيارة بالكامل، لقيامه بإشعال سيجارة أثناء إجراء عمليات تنظيف للميكروباص، مما أدى إلى اشتعال النيران به، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين أنه يدعى "ناصر عطيه أحمد" 22 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وتسيير حركة المرور.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى السيارات فى الوراق، وتوقف حركة المرور بالطريق، وتحركت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.