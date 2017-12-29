video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 08:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسلح يقتل عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:39 م
مسلح يقتل عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكية مسلح - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مكتب شرطة ولاية جيريرو المكسيكية أن مسلحاً ملثماً اغتال اليوم الجمعة "أرتورو جوميز بيريز" عمدة مدينة بيتاتلان التى تقع جنوبى المكسيك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن ولاية جيريرو كانت من أعنف الولايات الولايات بالمكسيك خلال أول 11 شهراً من عام 2017، حيث ارتفع معدل القتل بها بشكل كبير.

يذكر أنه قد قتل ما لا يقل عن 54 من العمد والعمد المنتخبين فى المكسيك، غالباً من قبل عصابات المخدرات أو الشرطة الفاسدة، منذ عام 2006.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. واشنطن تشترى فندقا بالقدس لنقل سفارتها.. مواطنو المكسيك يفترشون الشوارع بعد زلزال بقوة 5 درجات.. اشتباكات فى بيرو بعد العفو عن فوجيمورى.. والسودان يخصص جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا

ترامب يجدد مطالبه بإنشاء جدار عازل مع المكسيك

المكسيك

اخبار المكسيك

مسلح

عمدة



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة