مسلح يقتل عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكية

مسلح يقتل عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:39 م
مسلح - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مكتب شرطة ولاية جيريرو المكسيكية أن مسلحاً ملثماً اغتال اليوم الجمعة "أرتورو جوميز بيريز" عمدة مدينة بيتاتلان التى تقع جنوبى المكسيك.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن ولاية جيريرو كانت من أعنف الولايات الولايات بالمكسيك خلال أول 11 شهراً من عام 2017، حيث ارتفع معدل القتل بها بشكل كبير.
يذكر أنه قد قتل ما لا يقل عن 54 من العمد والعمد المنتخبين فى المكسيك، غالباً من قبل عصابات المخدرات أو الشرطة الفاسدة، منذ عام 2006.
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