مستشار أوقاف الكويت: مصر كالجبل كلما ضربت زادت قوة وما يؤلمها يؤلم الكويت





كتب – إسماعيل رفعت

قال الدكتور هشام كمال أبو العز، المستشار الثقافى بالأوقاف الكويتية، وخطيب مسجد الفجى بالكويت: إن الكويت تحب مصر، وما يؤلم مصر يؤلم الكويت، وأن ما يحدث لمصرنا الحبيبة من تحديات وأزمات دليل علي قوتها فمصر كالجبل كلما ضرب أشتد قوه وصلابة.

وأضاف أبو العز، لـ"اليوم السابع"، أن الاٍرهاب والإرهابيين الذين يريدون أن يطفئوا نور عظمتها وقيادتها للأمة لم ولن يستطيعوا، وذلك لأن الله تعالى حافظ مصر من القدم، وحصانة مصر من الله تعالى، الذى قال ذلك:"ادخلوا مصر أن شاء الله امنيين"، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم "استوصوا بأهل مصر خير، فإن لنا فيها نسبا وصهرا".

وأشاد أبو العز، بمؤسسات الدولة المصرية، واصفا إياها بـ"الحماة لمصر" بعد الله تعالى، وعلى رأسها الازهر الشريف، الذى علم العالم الوسطية، وكذلك دعاة وزارة الأوقاف فرجال الدين فى مصر هم صِمَام أمنها وحفظها من الأفكار المنحرفة الضالة، لأنهم يبينون للناس مانزل اليهم، مشيدا بالجالية المصرية بالكويت، مشيدا بالقيادة الكويتية حكومه وشعبا، حيث يدينون هذا الاٍرهاب الغاشم على مصر.