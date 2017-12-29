مستشار أبو مازن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في مصر

مستشار أبو مازن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في مصرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:19 م
الدكتور محمود الهباش قاضى القضاة ومستشار ابو مازن
كتب – إسماعيل رفعت
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أدان الدكتور محمود الهباش قاضي القضاة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان المصرية اليوم ، مقدما تعازي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لأسر الضحايا وللقيادة المصرية ولشعبها العظيم .
واعتبر الهباش فى بيان صحفى، الهجوم بأنه استهداف لمصالح مصر وأمنها ومحاولة بائسة للنيل من الوحدة الوطنية التي تتميز بها جمهورية مصر العربية وشعبها بمسلميه ومسيحييه على مر التاريخ ، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة برمتها وخاصة مدينة القدس الشريف والتي كانت لمواقف الكنيسة المصرية والبابا تواضروس على وجه الخصوص ومشيخة الازهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام احمد الطيب أكبر الأثر في نفوس الفلسطينيين عندما رفضو القرار الامريكي بحق المدينة المقدسة ورفضوا استقبال نائب الرئيس الأمريكي في ارض مصر العربية .
وأكد الهباش وقوف الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس الى جانب الشقيقة مصر في مواجه الارهاب الذي يستهدف امنها واستقرارها معتبرا أن الهجوم في مصر يستهدف فلسطين ايضا ونحن جميعا في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله .
وطالب الهباش الجميع بالوقوف بحزم ضد هذه المحاولات الجبانة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في جمهورية مصر والمنطقة العربية عامة وزرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب المصري العظيم مؤكدا أن من يقومون بهذه الاعمال لا يمتون لأي دين بصلة وهم خارجون على الأخلاق والدين .
وأكد الهباش أنه يقع على عاتق العلماء والمفكرين والدعاة ورجال الدين والإعلام واجب كبير في مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف وتعريته أمام الناس والتأكيد أن الاديان جميعا ترفض الاعتداء على الممتلكات والارواح ودور العبادة ، وأن تتضافر جهودهم مع الحكومات والأقوى الامنية التي يجب أن تضرب بيد من حديد أوكار الإرهاب ومن يقفون خلفهم .
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