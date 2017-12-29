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مساعد وزير الداخلية: مصر خالية من مخدر "الفلاكا" محول متعاطيه لـ"زومبى"

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:05 ص
مساعد وزير الداخلية: مصر خالية من مخدر "الفلاكا" محول متعاطيه لـ"زومبى" اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات


كتب محمود عبد الراضى
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عقب إصابة الشاب النيجيرى بحالة هياج وعدم الاتزان، وهجومه على طفل بطريقة أفلام "الزومبى" فى القاهرة الجديدة، ردد البعض شائعات عن دخول مخدر "الفلاكا" الذى يحول متعاطيه لآكل لحوم البشر إلى مصر.

 

وفى ذلك أكد اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدم صحة ذلك جملة وتفصيلاً.

 

وقال اللواء أحمد عمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بمؤتمر مكافحة المخدرات: مخدر "الفلاكا" لا يتم تداوله فى مصر نهائياً، وقد يكون تم تهريب عقار منه.

 

والفلاكا مخدر صناعى زهيد الثمن يتم تصنيعه فى الصين واسمه العلمى "ألفا بى فى بى"، ويأخذ على شكل حبيبات بيضاء ذات رائحة كريهة يمكن أن تؤكل أو تستنشق أو تحقن أو يتم تعاطيها عن طريق السجائر الإلكترونية.

 

ويسبب "الفلاكا" حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التى قد تؤدى إلى ممارسة العنف.


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