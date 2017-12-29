مسؤول سابق بـ"الاتصالات" لـ"يلا اونلاين": المصريين أكثر استهلاكاً للإنترنت





كتب: حسن رمضان

أبدى خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق، وعضو لجنة حماية المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عدم رضاه عن سرعة الإنترنت بمصر، قائلا :"سرعة الإنترنت بمصر أقل مما نستحق رغم أن المستخدم المصرى من أكثر المستهلكين للإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم ومع ذلك السرعة المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى سواء عبر الهواتف المحمول أو الخطوط الأرضية".

وأضاف شريف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يلا أونلاين" المذاع على إذاعة نغم أف أم، رداً على تأثير قرار الشركة المصرية للاتصالات إلغاء سرعات الإنترنت أقل من 4 ميجا بيكسل، أن هذا القرار جاء بناء على طلب وزير الاتصالات ياسر القاضى من شركات الاتصات بتحديد الحد الأدنى لسرعات الإنترنت بـ4 ميجا بيكسل قبل نهاية العام، متابعا :"هذا القرار سيؤثر إيجابياً خاصة وأن مصر مقبلة على تقديم سرعات النطاق العريض والتى تتيح سرعات للإنترنت بداية من 4 ميجا..وحتى بدء تطبيق القرار فمصر غير مصنفة ضمن الدول التى لديها إنترنت ذا نطاق عريض".

واستطرد :"تطبيق القرار لا يؤثر فقط على دخول مصر ضمن البلدان التى لديها إنترنت ذا نطاق عريض، ولكنه يحقق عائد اقتصادى ويمكن تقديم خدمات التجارة الإلكترونية بشكل فعال، وخدمات بث محتوى سواء لمقروء أو مرئى".

ورداً على ما تحتاجه مصر لتقديم سرعات مرتفعة للإنترنت، أوضح شريف، أن توفير ذلك يتطلب عاملين فنى وتنظيمى من خلال إصدار جهاز تنظيم الاتصالات توجيه لشركات المحمول بعدم طرح أى عروض لسرعات أقل من 4 ميجا بداية من العام المقبل، وعدم موافقته على أى عروض جديد لا يتوفر فيها هذا القرار، مع منح مهلة للشركات لإصدار عروض بديلة للمشتركين فى سرعات أقل وبما لا يؤدى فى زيادة العبء على المشتركين.