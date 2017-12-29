مدينة دهب تستعد لاحتفالات الكريسماس وتستقبل اليوم 1185 سائحا





جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبلت مدينة دهب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، 1185 سائحًا منهم 530 من جنسيات عديدة، بواقع 45 روسيًا و232 ألمانيًّا و60 أوكرانيًا و8 إيطاليين و10 يابانيين و7 هنود و3 أمريكيين و19 عربيا و162 من بلدان أخرى، إضافة إلى 650 مصريا، وبلغت نسبة الإشغال بالفنادق والمخيمات البدوية 28%.

وأشار المصدر، فى تصريحات صحفية، إلى أن دهب ستشهد فى الأيام المقبلة إقبالا كثيفا من السائحين، حتى الانتهاء من احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، للاستمتاع بجو المدينة الدافئ والمتميز، إذ إن جوها مشمس طوال العام، ما يساعد على ممارسة الرياضات المختلفة وتسلق الجبال وزيارة محمية أبو جالوم ورياضة الغطس والسفارى.