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مدير أمن دمياط الجديد: أول مرة أعمل فى وجه بحرى وأحب خدمة الناس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:00 ص
مدير أمن دمياط الجديد: أول مرة أعمل فى وجه بحرى وأحب خدمة الناس مدير يةأمن دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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قال اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط الجديد: أن كل معلوماته عن محافظة دمياط أن أهلها طيبون ويعشقون العمل ويقدسونه ولديهم ولاء كبير وانتماء لوطنهم.

وأوضح أبو العز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لأول مرة يعمل بمحافظات الوجه البحرى، حيث أن معظم خدمته أداها منذ التحاقه بالعمل فى الشرطة بمحافظات الوجه القبلى والقاهرة، مؤكدا أنه يعشق خدمة الناس وبابه سيكون مفتوحا أمام لجميع لخدمتهم وحل مشكلاتهم فى اى وقت.

وكشف ابو العز أن واجبه توفير الأمن والأمان للمواطنين وأوضح أن أول أولوياته تأمين احتفالات أعياد رأس السنة من خلال خطة أمنية محكمة بنشر القوات والأكمنة الثابتة والمتحركة فى كل ربوع المحافظة لتحقيق الانضباط فى الشارع.

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اصدر قرارا بتعيين، اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، مديرا لامن دمياط خلفا للواء ايهاب خيرت الذى تم ترقيته مدير امن القليوبية.


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