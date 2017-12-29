محكمة روسية تقضى بسجن أحد داعمى قانون ماجنيتسكى 9 سنوات

محكمة روسية تقضى بسجن أحد داعمى قانون ماجنيتسكى 9 سنواتالجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:32 م
الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بسجن أحد الداعمين الرئيسيين لقانون ماجنيتسكى، الذى يستهدف معاقبة مسئولين روس فى قضايا تتعلق بانتهاكات حول حقوق الإنسان، لمدة 9 سنوات.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن البريطانى "ويليام براودر"، الذى قضت المحكمة بسجنه اليوم، قد حُكم عليه غيابياً من إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو بتهم تتعلق بالتهرب الضريبى وتحويل الأموال إلى الخارج، مضيفة أن براودر قد نفى الاتهامات الموجهة له.
وكانت نفس المحكمة، أدانت براودر، غيابياً عام 2013 فى محاكمة منفصلة تتعلق كذلك بالتهرب الضريبى، وتبنى الكونجرس الأمريكى ما يعرف بقانون ماجنيتسكى فى 14 ديسمبر عام 2012، والذى نص على حظر دخول عدد من المسئولين الروس إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
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