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محافظ كفر الشيخ ينعى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:43 م
محافظ كفر الشيخ ينعى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان اللواء السيد نصر


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نعى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الأبرار من الشرطة والمواطنين، الذين استشهدوا اليوم الجمعة، جراء العملية الإرهابية والهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان، مقدماً العزاء للبابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الداخلية ولأسر الشهداء وللشعب المصرى، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

 

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن استهداف دور العبادة عمل خسيس ويخرج عن تعاليم كل الأديان السماوية، مؤكدا أن الإسلام لا يفرق بين المسجد والكنيسة فكلاهما للعبادة، والاعتداء عليهما إثم كبير وفاعله مجرم، ومن يقف خلفه بالدعم المادى والمعنوى ومن يبارك أفعال المجرمين محارب لله ولرسوله، مطالبا بمحاكمات عسكرية عاجلة لكل الإرهابيين ومن يقف فى خندقهم.

 

وأكد الفقى أن الجماعة الإرهابية فى نهاياتهم فقد فشلوا فى مواجهة رجال الشرطة والجيش، فضربوا الكنائس والمساجد، ودماء الشهداء ستكون لعنة على الإرهابيين فى الدنيا والآخرة، ومن يتستر عليهم فهو شريك فى الجريمة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان، تصدت لمجهولين ملثمين يستقلان دراجة بخارية حال محاولتهما اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة بحلوان ظهر اليوم الجمعة 29 ديسمبر، وقامت القوات بالتعامل الفورى معهما، ونجحت الشرطة فى التصدى للهجوم الإرهابى الفاشل، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين عقب إصابته، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط منطقة الحادث للقبض على العنصر الإرهابى الآخر الهارب، وأسفر الحادث الإرهابى عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين وإصابة آخرين .


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