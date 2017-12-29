محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:20 م
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة المجند محمد سليم عبد الراضي والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية القناوية بمركز قنا رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.
أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان ، مؤكدا علي وقوف الشعب المصري وراء القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره .
وأشار المحافظ إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف إعانه عاجلة لأسرة الشهيد ، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي تكريم أبنائها الشهداء بالشكل اللائق تقديرا لهم ولتضحياتهم من أجل الوطن .
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