محافظ القاهرة: تطوير كوبرى الجلاء ورفع كفاءته بـ10 ملايين جنيه





كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأنه سيتم البدء خلال الأسابيع القادمة في تجديد وتطوير كوبري الجلاء وإعادته إلي رونقه وجماله علي غرار التجديدات التي تمت بكوبري قصر النيل.

وأضاف المحافظ بأن أعمال التطوير سوف تشمل أسوار الكوبري علي الجانبين وإعادة طلاء وصيانة الأعمدة والأباليك وأعمال الإضاءة وصيانة جسم الكوبري من أسفل ورفع كفاءة الكوبري أثناء فتحه لعبور المراكب النيلية ، وعمل الأرضيات والأرصفة لجسم الكوبري .

وأوضح المحافظ بأن تكلفة المشروع حوالي 10 ملايين جنيه بمشاركة من البنك الأهلي المصري في إطار المسئولية المجتمعية التي يقوم بها البنك بالتعاون مع محافظة القاهرة

جدير بالذكر بأن كوبرى الجلاء انشئ عام 1872م، ليُقابل كوبرى قصر النيل من ناحية الفرع الغربى، وكان يسمى بـكوبرى البحر الأعمى والكوبرى الحالى تم تشييده عام 1914م وسمى بكوبرى الإنجليز، ويبلغ طوله 145 مترًا، وعرضه 19 مترًا، وعقب ثورة 23يوليو، أطلق عليه “كوبرى الجلاء".