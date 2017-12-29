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محافظ الجيزة: الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويجب التصدي له بكل حسم وقوة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:43 م
محافظ الجيزة: الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويجب التصدي له بكل حسم وقوة اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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أدان اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة الحادث الارهابي الذي استهدف كنيسه مار مينا بمنطقة حلوان وأدي الي استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكد المحافظ أن الارهاب لن ينال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية وأن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحى ويريد هدم استقرار الوطن.

وأشاد المحافظ بيقظة قوات الأمن في سرعة التعامل مع الحادث والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة دفاعا عن أمن الوطن وضبط أحد الإرهابيين.
 
وقدم المحافظ خالص تعازيه للكنيسة المصرية و أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .
 
وأكد المحافظ دعمه لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتصدي له بكل حسم وقوه وعدم التهاون مع هذه العصابات .
 
 
 

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