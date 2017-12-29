محافظ الجيزة: الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويجب التصدي له بكل حسم وقوة

محافظ الجيزة: الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويجب التصدي له بكل حسم وقوةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:43 م
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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