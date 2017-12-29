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محافظ أسيوط يفتتح مسجدًا بقرية درنكه بعد إحلاله وتجديده

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:42 م
محافظ أسيوط يفتتح مسجدًا بقرية درنكه بعد إحلاله وتجديده المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط


أسيوط/ ضحا صالح
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افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اليوم مسجد السلام آل كريم بقرية درنكه التابعة لمركز ومدينة أسيوط بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيه.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين بحضور البدري أبو ضيف عضو مجلس النواب والدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف والمهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة وبعد الخطبة استمع المحافظ والمصلون لابتهالات دينية في مدح الرسول الكريم.

وهنأ المحافظ الأهالي بهذا الصرح الديني وأشاد بجهودهم وتعاونهم في إحلال وتجديد المسجد مؤكداً أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة مشيراً إلى أهمية دور العبادة التي تؤدي إلى خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف.

كما التقى عددا من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مؤكدًا على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

 

 

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