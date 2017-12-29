مجلس الأمن يمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو فى أى مرفأ بالعالم

مجلس الأمن يمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو فى أى مرفأ بالعالمالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 ص
مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
أ ف ب
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فرض مجلس الأمن الدولى حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية، ومنعها من الرسو فى أى مرفأ فى العالم.
وقالت مصادر دبلوماسية، إنه يشتبه فى أن السفن نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج.، مشيرة إلى أن السفن الأربع هى "أول جى بونج 6" ، "رونج را 2" ، "سام جونج 2" ، و"راى سونج جانج 1".
وأوضحت المصادر أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة، فى إطار قائمة قدمتها تتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.
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