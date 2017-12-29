مجلس الأمة الكويتى يعزى نظرائه بأفغانستان وروسيا فى ضحايا الإرهاب ببلديهما

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بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، اليوم الجمعة، برقيتى عزاء إلى رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو، عبر خلالهما عن خالص العزاء والمواساة فى ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزا للتسوق فى مدينة سانت بطرسبرج، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأكد الغانم - حسبما نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) - التضامن التام مع الشعب الروسى الصديق فى مواجهة الأعمال الإرهابية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة الإرهاب.

وفى السياق، بعث الغانم، اليوم، ببرقيتى تعزية إلى رئيس مجلس الشيوخ الأفغانى، فضل هادى مسلميار، ورئيس مجلس النواب الأفغانى، عبد الروؤف إبراهيمى، عبر خلالهما عن خالص العزاء والمواساة بضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مركزا ثقافيا فى كابول، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى، مؤكدًا التضامن التام مع الشعب الأفغانى، مشددًا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى من أجل مكافحة الإرهاب.