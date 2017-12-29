video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

للباحثين عن وظائف.. ننشر قائمة "القوى العاملة" بـ 5342 فرصة حتى نهاية يناير

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:00 م
للباحثين عن وظائف.. ننشر قائمة "القوى العاملة" بـ 5342 فرصة حتى نهاية يناير محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 5342 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر يناير 2018، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.
 
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل والتى يتوافر فيها  "5342" فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر يناير 2018، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد.
 
 
 
وفيما يلى قائمة كاملة بفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل:
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (1)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (2)
 

 

قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (3)
 

 

قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (4)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (5)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (6)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (7)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (8)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (9)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (10)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (11)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (12)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (13)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (14)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (15)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (16)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (17)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (18)
 
قائمة وزارة القوى العاملة بـ 5342 فرصة عمل حتى نهاية يناير (19)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يفتتح الدورة التدريبية لمبادرة مصر أمانة بين إيديك غدا

وظائف شاغرة

القوى العاملة

وظائف



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة