للباحثين عن وظائف.. ننشر قائمة "القوى العاملة" بـ 5342 فرصة حتى نهاية يناير

للباحثين عن وظائف.. ننشر قائمة "القوى العاملة" بـ 5342 فرصة حتى نهاية ينايرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:00 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 5342 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر يناير 2018، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.
وينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل والتى يتوافر فيها "5342" فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر يناير 2018، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد.
وفيما يلى قائمة كاملة بفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل:
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