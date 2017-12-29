كيف تقدم طلب تأجير أرض فضاء مملوكة للأوقاف × 10 خطوات





كتب إسماعيل رفعت

توفر هيئة الأوقاف المصرية، خدمات اقتصادية وعقارية متعددة منها تأجير أرض فضاء لاستخدامه فى الأغراض المتعددة، يمكن الحصول عليها حسب الخطوات التالية:

1 – معاينة واختيار الأرض الفضاء المطلوب الحصول عليها بالتفاهم مع الشاغل للعين.

2 – التوجه إلى مقر إدارة الوقف فى منطقتك أو الديوان العام بميدان الدقى.

3 - تقديم طلب مكتوب يحمل بيانات راغب الاستئجار ببطاقة الرقم القومى.

4 - الخدمة مجانًا وتقدم من خلال الهيئة وكافة مناطقها على مستوى الجمهورية.

5 – تأمين قيمة مزاد استئجار بمؤجر آخر حسب إيصال رسمى.

6 – توقيع الموظف المختص بصحة وتمام الإجراءات لضمان حق المؤجر.

7 – سداد قيمة الإيجار كاش أو بالتقسيط حال قبول الطلب.

8 – إرفاق الطلب بصورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر.

9 – دفع تأمين مزاد استئجار الأرض الفضاء.

10 – فقدان تأمين المزايدة حال عدم سداد قيمة إيجار الأرض الفضاء.