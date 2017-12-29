كيف تقدم طلب تأجير أرض فضاء مملوكة للأوقاف × 10 خطوات

كيف تقدم طلب تأجير أرض فضاء مملوكة للأوقاف × 10 خطواتالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:10 ص
كتب إسماعيل رفعت
توفر هيئة الأوقاف المصرية، خدمات اقتصادية وعقارية متعددة منها تأجير أرض فضاء لاستخدامه فى الأغراض المتعددة، يمكن الحصول عليها حسب الخطوات التالية:
1 – معاينة واختيار الأرض الفضاء المطلوب الحصول عليها بالتفاهم مع الشاغل للعين.
2 – التوجه إلى مقر إدارة الوقف فى منطقتك أو الديوان العام بميدان الدقى.
3 - تقديم طلب مكتوب يحمل بيانات راغب الاستئجار ببطاقة الرقم القومى.
4 - الخدمة مجانًا وتقدم من خلال الهيئة وكافة مناطقها على مستوى الجمهورية.
5 – تأمين قيمة مزاد استئجار بمؤجر آخر حسب إيصال رسمى.
6 – توقيع الموظف المختص بصحة وتمام الإجراءات لضمان حق المؤجر.
7 – سداد قيمة الإيجار كاش أو بالتقسيط حال قبول الطلب.
8 – إرفاق الطلب بصورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر.
9 – دفع تأمين مزاد استئجار الأرض الفضاء.
10 – فقدان تأمين المزايدة حال عدم سداد قيمة إيجار الأرض الفضاء.
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