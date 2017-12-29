video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كشافة الكنيسة تضرب طبول جنازة الشهداء.. والأهالى يستقبلون جثامينهم بالتصفيق

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:28 م
كشافة الكنيسة تضرب طبول جنازة الشهداء.. والأهالى يستقبلون جثامينهم بالتصفيق جنازة شهداء كنيسة حلوان


كتبت سارة علام - تصوير حسن محمد و محمود فخرى
إضافة تعليق

ضربت الكشافة الكنسية الطبول الجنائزية فور دخول جثامين الشهداء إلى مذبح الكنيسة قادمة من سيارات الإسعاف.
 
واستقبل شعب الكنيسة وأسر الشهداء جثامين ذويهم بالتصفيق والصراخ والزغاريد لنيلهم أكاليل الشهادة.
 
صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (1)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (2)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (3)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (4)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (5)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (6)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (7)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (8)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (9)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (10)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (11)
 
 
صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (12)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (13)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (14)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (15)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (16)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (17)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (18)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (19)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (20)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (21)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (22)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (23)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (24)
 
صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (25)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (26)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (27)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (28)
 
 
صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (29)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (30)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (31)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (32)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (33)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (34)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (35)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (36)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (37)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (38)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (39)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (40)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (41)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (42)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (43)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (44)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (45)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (46)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (47)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (48)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (49)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (50)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (51)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (52)

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (53)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (54)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (55)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (56)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (57)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (58)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (59)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (60)
 

 

صور تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابى (61)
 

 


إضافة تعليق

كنيسة حلوان

جثامين الضحايا



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة