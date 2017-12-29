كشافة الكنيسة تضرب طبول جنازة الشهداء.. والأهالى يستقبلون جثامينهم بالتصفيق

كشافة الكنيسة تضرب طبول جنازة الشهداء.. والأهالى يستقبلون جثامينهم بالتصفيقالجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:28 م
جنازة شهداء كنيسة حلوان
كتبت سارة علام - تصوير حسن محمد و محمود فخرى
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ضربت الكشافة الكنسية الطبول الجنائزية فور دخول جثامين الشهداء إلى مذبح الكنيسة قادمة من سيارات الإسعاف.
واستقبل شعب الكنيسة وأسر الشهداء جثامين ذويهم بالتصفيق والصراخ والزغاريد لنيلهم أكاليل الشهادة.
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