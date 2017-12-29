video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة الأزهر الطبية تفحص مجانا 1006 مريضا بشمال سيناء وتجرى 16 جراحة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:20 م
قافلة الأزهر الطبية تفحص مجانا 1006 مريضا بشمال سيناء وتجرى 16 جراحة مستشفى بئر العبد المركزى


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

انتهت قافلة جامعة الأزهر الشريف من اجراء كشف مجانى على 1006 مريض، واجراء 16 عملية جراحية من أهالى شمال سيناء فى مستشفى بئر العبد المركزى.

صرح بذلك  لـ"اليوم السابع"، نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، لافتا أن القافلة بدأت عملها مساء الأربعاء الماضى وتستمر حتى الأحد القادم.

وقال رئيس مركز ومدينة بئر العبد إن القافلة تضم 15 طبيبا بمختلف التخصصات و4 إداريين وعلاقات عامة، وهى من كلية الطب جامعة الأزهر، وتقوم بعملها  فى إطار التنسيق الذى تم بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومحافظ شمال سيناء، عند زيارة الإمام لقرية الروضة، وتوجيهاته بإيفاد مساعدات وقوافل طبية لشمال سيناء.


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لليوم الثانى على التوالى.. قافلة طبية من الأزهر لأهالى شمال سيناء

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة