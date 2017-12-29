قافلة الأزهر الطبية تفحص مجانا 1006 مريضا بشمال سيناء وتجرى 16 جراحة

قافلة الأزهر الطبية تفحص مجانا 1006 مريضا بشمال سيناء وتجرى 16 جراحةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:20 م
مستشفى بئر العبد المركزى
شمال سيناء ـ محمد حسين
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انتهت قافلة جامعة الأزهر الشريف من اجراء كشف مجانى على 1006 مريض، واجراء 16 عملية جراحية من أهالى شمال سيناء فى مستشفى بئر العبد المركزى.
صرح بذلك لـ"اليوم السابع"، نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، لافتا أن القافلة بدأت عملها مساء الأربعاء الماضى وتستمر حتى الأحد القادم.
وقال رئيس مركز ومدينة بئر العبد إن القافلة تضم 15 طبيبا بمختلف التخصصات و4 إداريين وعلاقات عامة، وهى من كلية الطب جامعة الأزهر، وتقوم بعملها فى إطار التنسيق الذى تم بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومحافظ شمال سيناء، عند زيارة الإمام لقرية الروضة، وتوجيهاته بإيفاد مساعدات وقوافل طبية لشمال سيناء.
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