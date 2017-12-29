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فيديو.. وزير البيئة: جمع القمامة اختصاص المحليات ولو الحكومة كلفتنا "بنشمر وننزل"

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:40 ص
فيديو.. وزير البيئة: جمع القمامة اختصاص المحليات ولو الحكومة كلفتنا "بنشمر وننزل" وزير البيئة


كتب محمد شعلان
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قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الاختصاص الأساسى للوزارة هو وضع سياسات وخطط البيئة ولكن من الممكن أن تُكلف الوزارة بمهام تنفيذية على الميدان وتقوم بها، موضحا أن الوزارة ليس من اختصاصها التعاقد على عقود لجمع النظافة أو التنظيف وهذا الأمر بحكم قانون النظافة اختصاص أساسى للمحليات.

 

وأكد الدكتور خالد فهمى، فى حوار ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، منذ قليل، تنفيذهم أى تكليف من مجلس الوزراء بدعم أى محافظة لجمع القمامة، قائلا: "فى حالة تكليف مجلس الوزراء لنا بالتدخل ميدانيا لدعم محافظة تفادياً لوقوع أزمة بيئية من عدم الجمع والتخلص الجيد للقمامة بنشمر وننزل".

 

واستشهد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بما حدث من دعمهم لأزمات فى الاسكندرية، إضافة إلى عملهم الآن مع محافظة الإسماعيلية وبورسعيد ومصنع فى المنيا، مؤكدا أن الوزارة لها مداخلات تنفيذية إلى جانب رسم السياسات، وأن الكثير يعتبرهم الجزء الاستشارى للحكومة فى مجال المخلفات.


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القمامة

الحكومة

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