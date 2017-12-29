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فيديو.. اللقطات الأولى لتمشيط قوات الأمن محيط كنيسة مارمينا بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:08 م
فيديو.. اللقطات الأولى لتمشيط قوات الأمن محيط كنيسة مارمينا بحلوان كنيسة مارمينا بحلوان


كتب محمد شعلان
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عرضت قناة ON Live لقطات حصرية، منذ قليل، لتمشيط قوات الأمن بوزارة الداخلية محيط كنيسة مارمينا بحلوان، بعد إحباط هجوم لاثنين من العناصر الإرهابية استهدفا تفجير الكنيسة.

كانت مصادر أمنية، قد أكدت أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان، ولقى أحد العناصر الإرهابية مصرعه، منذ قليل، عقب محاولته اقتحام الكنيسة.

على الفور، انتقل رجال الأمن إلى مكان كنيسة مارمينا بحلوان،  بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 


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كنيسة مارمينا

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