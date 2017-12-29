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فوز يحيى كاسب برئاسة شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 م
فوز يحيى كاسب برئاسة شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية


كتب حسام الشقويرى
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أسفرت انتخابات شعبة البقالة والسلع الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن فوز يحيى كاسب بمنصب رئيس الشعبة، وخالد فايز ومحمود بركات "نائبين"، ومحمد الديب "سكرتير عام" لمدة 4 سنوات مقبلة.
 
فى هذا الإطار، قال يحيى كاسب، رئيس مجلس إدارة الشعبة الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا حقيقيا للخدمات المقدمة لكل أعضاء الجمعية العمومية، مستننكرا ما يتردد عن جشع التجار، قائلا: "الشعبة أول من نادى بأهمية كتابة الأسعار على المنتجات منذ أكثر من 3 سنوات، لضبط الأسعار، وكل الأعضاء ملتزمون بقرارات وزارة التموين الأخيرة، الخاصة بعرض المنتجات متضمنة السعر لصالح الطرفين، البائع والمستهلك".
 
يُذكر أن القائمة الفائزة بعضوية مجلس الإدارة الجديد ضمت 21 اسما، أُعلن عنها بعد مرحلة الفرز، وهى بالترتيب: يحيى كامل كاسب، وأحمد أحمد محمود، وأحمد حسب الله، وجمال فاروق، وحافظ محمود، وحسين فاروق، وخالد محمد، ورفيق يوسف، وعرفة عبد الحميد، وعلى عبد التواب، وعلى هاشم، وعمرو محمد، وماجدة عبد الرحمن، وماهر عزام، ومحمد أحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد محمد، ومحمد عبد التواب، ومحمد على، ومحمود عبد الله ومرسى عبد العليم.
 

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