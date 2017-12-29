فرنسا تحشد نحو 140 ألف شرطى لتأمين احتفالات رأس السنة





أ ش أ

قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب اليوم الجمعة، إن نحو 140 ألف فرد من قوات الأمن سيتولون تأمين احتفالات ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر فى أرجاء البلاد.



وأضاف وزير الداخلية الفرنسى - عقب اجتماعه بالقيادات الأمنية - أن تلك القوات ستكون عبارة عن 56 ألف شرطى و36 ألف دركى و7 آلاف عسكرى تابعين لعملية (الحارس) و39 ألفا و800 رجل إطفاء، لافتا إلى أن احتفالات هذا العام تأتى فيما التهديد الإرهابى لا يزال مرتفعا.



وأشار إلى أنه سيتم تطبيق خطة (فيجيبيريت) الأمنية على كامل الأراضى الفرنسية مع الاهتمام بتأمين المراكز التجارية وأماكن التجمعات ووسائل النقل العام، مضيفا أنه سيتم التركيز أيضا على مراقبة الطرق لردع سائقى السيارات المخمورين و درء أى أعمال عنف محتملة فى الشوارع.

ومن جانبه، قال مدير شرطة باريس ميشيل ديلبويش إن 10 آلاف و500 شرطى سيقومون بتأمين العاصمة الفرنسية وخاصة عند نقاط الدخول لـ (جادة الشانرليزيه) التى ستشهد عرضا بالصوت والضوء وبالألعاب النارية عند (قوس النصر) احتفالا بالعام الجديد.

يشار إلى أن (فيجيبيريت) نظام إنذار خاص بالأمن الوط