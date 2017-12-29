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فرنسا تؤكد الحاجة العاجلة لحل سياسى تفاوضى لإنهاء الأزمة اليمنية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:27 م
فرنسا تؤكد الحاجة العاجلة لحل سياسى تفاوضى لإنهاء الأزمة اليمنية الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون


(أ ش أ)
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أكدت فرنسا اليوم الجمعة الحاجة العاجلة للتوصل لحل سياسى تفاوضى فى اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتداعياتها المأساوية على الشعب اليمنى وعلى أمن دول الجوار.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فى تصريح له اليوم، عن أسف بلاده لسقوط العديد من الضحايا المدنيين فى اليمن خلال عمليات عسكرية جرت فى الأيام الأخيرة.

وشدد على ضرورة التزام كافة أطراف النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية وبالوصول الكامل وغير المشروط ودون عائق للمساعدات الإنسانية، مؤكدا، من ناحية اخرى، اهتمام فرنسا بأمن المملكة العربية السعودية، وتضامنها معها بعد إطلاق الصواريخ التى استهدفتها فى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن باريس تود أن تضطلع بدورها الكامل فى إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية فى اليمن، لتسهم بذلك فى استعادة الاستقرار الدائم فى هذا البلد.


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