غدا بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدارس التعليم العام بالسويس

غدا بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدارس التعليم العام بالسويسالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:07 م
عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس
السويس - سيد نون
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تبدأ غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2017 / 2018 لصفوف الثانى والثالث الابتدائى، والأول والثانى الإعدادى، والأول الثانوى العام، وتستمر إلى الثلاثاء 16 / 1 / 2018.
وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فى بيان له: "تستمر ليومها الثالث أعمال الامتحانات النظرية بالفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى البالغ عددها 20 مدرسة، حيث ينتظم طلاب الصف الأول الصناعى والتجارى والزراعى فى أداء امتحان الرياضة العامة والتخصصات المختلفة، وتستمر إلى الخميس 18 / 1 / 2018".
وأكد عبد الحافظ وحيد تخصيص غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية شمال وجنوب والجناين، لمتابعة أعمال الامتحانات واستقرار لجانها.
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