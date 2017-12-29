غدا.. الجنايات تحدد مصير مرسى و24 آخرين لاتهامهم بإهانة القضاء

غدا.. الجنايات تحدد مصير مرسى و24 آخرين لاتهامهم بإهانة القضاءالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:01 م
محمد مرسى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر غدا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
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