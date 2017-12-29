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السبت، 30 ديسمبر 2017 05:33 ص
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عوائد السندات الحكومية الإيطالية تسجل أعلى مستوى في شهرين

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:38 م
عوائد السندات الحكومية الإيطالية تسجل أعلى مستوى في شهرين الرئيس الايطالى سيرجيو ماتار يلا


رويترز
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قفزت عوائد السندات الحكومية الإيطالية إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الجمعة ، بعد يوم من قيام الرئيس الإيطالي بحل البرلمان والإعلان عن انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في الرابع من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات عن برلمان بلا أغلبية واضحة ، وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار وربما اضطرابات في الأسواق في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أواخر أكتوبر ، بزيادة ست نقاط أساس عن مستواه في بداية الجلسة، قبل أن يبلغ عند التسوية 1.99 بالمئة.

وزاد أيضاً الفارق فوق العائد على السندات الحكومية الألمانية القياسية إلى 153 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أواخر أكتوبر.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، هبطت تكاليف اقتراض إيطاليا إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 1.63 بالمئة مع إقبال المستثمرين على شرائها في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي مواصلة برنامجه لمشتريات السندات حتى سبتمبر   2018 على الأقل.

وصعد العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في شهرين عند 0.445 بالمئة اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا وصل في 2017 إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.


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