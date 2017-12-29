طوارئ بمطار القاهرة استعدادا للكريسماس واحتفالات رأس السنة

طوارئ بمطار القاهرة استعدادا للكريسماس واحتفالات رأس السنةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:10 م
اللواء طه بيومى مدير أمن مطار القاهرة الدولى
كتبت-رحاب نبيل
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أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، حالة الطوارئ والاستنفار الأمنى، استعدادا لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة.
قام اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتفقد صالات السفر والوصول، وتم وقف الراحات للضباط ، وزيادة الحملات الأمنية فى صالات المطار وأمامها، وتوسيع دائرة الاشتباه لتأمين الاحتفالات، على أن تظل الحالة مستمرة لحين انتهاء عيد القيامة المجيد.
كما قامت قوات الأمن بإعداد الأكمنة المتحركة داخل حرم المطار، كما قامت الأكمنة الثابتة على مداخل المطار بتفتيش السيارات وكذلك وسائل المواصلات العامة، وتوسيع دائرة الاشتباه فى المترددين على المطار.
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