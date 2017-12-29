طفل يتسبب بحريق فى نيويورك قضى فيه 12 شخصا





(أ ف ب)

تسبب صبى عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلى بـأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن التهمت النيران مبنى سكنيا يقع فى حى برونكس، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم أربعة أطفال، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء فى المدينة.

واندلع الحريق مساء الخميس فى مبنى يضم 25 شقة قرب حديقة حيوانات برونكس، أحد أشهر المعالم السياحية فى نيويورك.

ولا يزال أربعة أشخاص فى حال حرجة جراء الحريق الذى اعتبره رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلازيو "الأسوأ الذى شهدناه فى هذه المدينة منذ ربع قرن على الأقل".

وقال مدير فرق إطفاء نيويورك دانيال نيغرو: "لقد استنتجنا أن هذا الحريق بدأ فى مطبخ فى الطابق الأول".

وأضاف نيغرو: "لقد تسبب به صبى عمره ثلاث سنوات ونصف سنة عندما كان يلعب بالفرن، شب الحريق، ولم تعلم صاحبة المنزل، وقد نبهها إليه صراخ الطفل".

هربت والدة الصبى مع طفليها تاركة باب الشقة مفتوحا ما سمح بتمدد السنة النيران إلى السلالم وسريعا الى المبنى كله حيث هرب السكان الى مخارج الطوارئ، طالبين النجدة.

وقال نيغرو: "لقد لعبت السلالم دور المدخنة. ما سمح للنيران بالتمدد صعودا بسرعة ولم يكن أمام الناس متسع من الوقت للتحرك".

وعلى الرغم من وصول رجال الإطفاء الى الموقع بعد حوالى ثلاث دقائق، إلا أن ذلك لم يحل دون سقوط ضحايا. فقد قضى خمسة أشخاص على الفور، فيما أعلنت وفاة سبعة أشخاص آخرين فى المستشفيات التى نقلوا اليها.. وقال دى بلازيو "إنه حادث مأسوى فظيع".