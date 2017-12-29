طب الإسكندرية تحتفل باليوبيل الماسى للجامعة بحضور المحافظ





الإسكندرية - هناء أبو العز

شهد الدكتورعصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، أمس، احتفال كلية الطب باليوبيل الماسى لها وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار الدكتور الكردى، إلى أن كلية الطب ارتبط إنشاؤها بإنشاء الجامعة عام 1942، وجاء تطورها العلمى والبشرى والتخصصى مواكب لتطور الجامعة، وأسهمت بدور كبير فى ترسيخ قيمة الجامعة ورسالتها فى المجتمع محليًا وإقليميًا، وانبثق عن الكلية كليات أخرى كالصيدلة وطب الأسنان والتمريض، وأضاف إن الجامعة أصدرت عدة مطبوعات عن مسيرة الجامعة وتاريخها كان منها كلية الطب التى تمثل النموذج الجيد فى مجال خدمة المجتمع والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وكذلك كان لأساتذة كلية الطب بصمات واضحة فى كافة المناصب التى تولوها فى المجتمع.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى كلمته إن كلية الطب أحد الكليات المميزة محلياً ودولياً وهى بيت الخبرة الأول للمحافظة، حيث يتم الاستعانة بها فى كافة المشروعات بالإسكندرية كما يتم التعاون بينها فى تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، إلى أن احتفالية الكلية باليوبيل الماسى تتضمن الاحتفال بتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذلك تخريج دفعتى من برنامج التعليم الدولى للطلاب من دول (مصرـ السعودية ـ ماليزيا ـ نيجيريا) ودفعة عام 2016/2017 من البرنامج العادى.

وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الكلية وأهم روادها وأساتذتها العظماء وتكريم عدد من أساتذة الكلية وإهداؤهم درع الكلية، حضر الحفل العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والدكتورعادل العدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية السابق واللواء عمرو الشبكشى وكيل هيئة الرقابة الادارية بالاسكندرية، والدكتورة مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة والقناصل وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.