ضبط 13 تاجر مخدرات و400 مخالفة مرورية بحملة أمنية مكبرة بالقليوبية





القليوبية - نيفين طه

نفذت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والسلاح والهاربين من السجون والمحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية بمدن الخصوص وشبين القناطر وبنها، أسفرت الحملة عن ضبط 13 تاجر مخدرات وسلاح، و15 متهما هاربا من أحكام جنائية واجبة النفاذ، وآخرين مطلوبين أمام النيابة العامة فى أوامر ضبط وإحضار، وبلغت جملة أوزان المخدرات المضبوطه 250 جرام هيروين وكيلو حشيش وكيلو بانجو، وضبط سلاح نارى فرد خرطوش، وتحرير 98 قضية مرافق و400 مخالفة مرورية، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.



كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير المباحث تقضى بتكثيف الحملات على المراكز والمدن، فقامت حملة مكبرة شارك فيها العقيدان عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، وعبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور.

واستهدفت الحملة مدن الخصوص وشبرا وبنها وقليوب وشبين القناطر، وأسفرت الحملة عن ضبط 13 تاجر مخدرات وسلاح بحوزتهم 250 جرام هيروين و2 كيلو حشيش وكيلو بانجو و500 قرص مخدر، وفرد خرطوش.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 متهما هاربا من أحكام غيابية جنائيه وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ضرب ومشاجرة وسرقة أمام النيابة العامه، كما أسفرت الحملة عن ضبط 98 قضية مرافق، منها 23 قضية إزالة فورية لمعوقات فى الشارع، و27 إشغال طريق، كما تم تحرير 400 مخالفة مرورية، منها 316 انتظار خاطئ وإعاقة حركة المرور فى الشارع.