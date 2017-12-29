video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى مدينة العاشر بالشرقية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:59 م
ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى مدينة العاشر بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على عاطل بحيازته كمية من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إيهاب لمعى، حكمدار العاشر من رمضان، يفيد أثناء قيام العقيد حسام القصبى، المسئول عن وحدة تأمين مدينة العاشر، بإشراف اللواء منصور لاشين، نائب المدير لأمن العاشر، بتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، والقوة المرافقة له، من ضبط" عاصم أ م" 23 سنة عاطل ومقيم مدينة العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 495 لسنة 2017 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط طبش قبل ترويجه 5000 قرص تامول بمدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حشيش

مدير أمن الشرقية

العاشر من رمضان



لا تفوتك
نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة