ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى مدينة العاشر بالشرقية

ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى مدينة العاشر بالشرقيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:59 م
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على عاطل بحيازته كمية من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إيهاب لمعى، حكمدار العاشر من رمضان، يفيد أثناء قيام العقيد حسام القصبى، المسئول عن وحدة تأمين مدينة العاشر، بإشراف اللواء منصور لاشين، نائب المدير لأمن العاشر، بتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، والقوة المرافقة له، من ضبط" عاصم أ م" 23 سنة عاطل ومقيم مدينة العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 495 لسنة 2017 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.
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