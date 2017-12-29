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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:10 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مزيفة أثناء محاولتهما ترويجها بمركز أبوتشت بقنا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 م
ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مزيفة أثناء محاولتهما ترويجها بمركز أبوتشت بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا


قنا- وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع رجال مباحث الأموال، القبض على عاطلين، بحوزتهم عملات مالية مزيفة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. 
 
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إشارة تفيد إلقاء القبض علي كلاً من، "جمال . ع . ا" ، و"محمد . س" عاطلين مقيمان بأبوتشت، وذلك لقيامهما بترويج عملات محلية مزيفة من فئات الـ100 و الـ200 جنيهاً، وذلك فى دائرة مركز أبوتشت. 
 
تحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

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