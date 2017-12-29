ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مزيفة أثناء محاولتهما ترويجها بمركز أبوتشت بقنا

ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مزيفة أثناء محاولتهما ترويجها بمركز أبوتشت بقناالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع رجال مباحث الأموال، القبض على عاطلين، بحوزتهم عملات مالية مزيفة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إشارة تفيد إلقاء القبض علي كلاً من، "جمال . ع . ا" ، و"محمد . س" عاطلين مقيمان بأبوتشت، وذلك لقيامهما بترويج عملات محلية مزيفة من فئات الـ100 و الـ200 جنيهاً، وذلك فى دائرة مركز أبوتشت.
تحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة