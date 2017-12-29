صور..12 قتيلا و15 مصابا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكية





كتب محمد سعودى

ارتفعت حصيلة الحريق الذى اندلع فى حى برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية إلى 12 قتيلا، حسبما ذكر عمدة مدينة نيويورك، فيما أصيب نحو 15 آخرين بجروح بالغة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وفى وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمى على تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة فى حريق نشب فى حى برونكس بالمدينة.

واندلع الحريق فى الطبقة الثالثة من المبنى السكنى وحصد أرواح 12 شخصا على الأقل، فى حين أشارت فرق الإطفاء إلى أنها أنها تمكنت من السيطرة على النيران، مشيرة إلى أن الحصيلة هى 15 جريحا أصاباتهم بالغة.



حريق فى نيويورك



جانب من حريق فى نيويورك



حريق فى أمريكا