صور.. نقابة صيادلة الإسماعيلية تكرم 100 صيدلى مثالى

صور.. نقابة صيادلة الإسماعيلية تكرم 100 صيدلى مثالىالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:52 ص
جانب من التكريم
الإسماعيلية محمد عوض
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كرمت صيادلة الإسماعيلية 100 صيدلى حصلوا على تقديرات فى تقييم أفضل الصيادلة للعام الحالى.
وأقامت النقابة برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود النقيب والدكتور سامح نصيف أمين عام النقابة، حفلا لتكريم بفندق خاص 100 صيدلى ممن تخطوا سن المعاش والموظفين المثاليين بإدارات الصيدلة بمديرية الصحة ومستشفى جامعة قناة السويس، وهيئة التأمين الصحى، وصيدليات عامة وخاصة.
وقال الدكتور سامح نصيف أمين عام النقابة إن التكريم عادة للنقابة لدعم الصيادلة على الأداء الأفضل.
واختتمت النقابة بحفل التكريم مؤتمرا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد وكيفية تطبيقه لمستشفيات مند القناة وسيناء كمرحلة أولى.
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