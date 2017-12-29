صور .."موقف الأديان السماوية من التجسيد" ماجستير بالزقازيق





الشرقية - حمدى عبد العظيم

منح معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق درجة الماجستير للباحث عبد العظيم محمد الصباح فى رسالته التى ناقشها صباح اليوم بعنوان " موقف الأديان السماوية من التجسيد - دراسة تحليلية مقارنة"والتى ناقشتها اللجنة المكونة من الدكتور محمد محمود أحمد هاشم أستاذ الحديث وعلومه نائب رئيس جامعة الأزهر رئيسا للجنة والدكتورة هدى درويش رئيس قسم الأديان وعميد المعهد السابق مشرفا والدكتور سعيد عبد الحميد الهوارى استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر مناقشا.

وقال الباحث محمد صباح ان رسالته تناقش قضية موقف الأديان السماوية من التجسيد وان هذه القضية فى غاية الأهمية حيث ان اليهود يعتقدون ان الله عز وجل عبارة عن جسد وينزل الى الأرض وينتصر لهم مما دفعهم الى القول انهم شعب الله المختار فى الأرض وأن الله عز وجل يسير أمامهم لينتقم لهم من أعدائهم.



الباحث مع لجنة المناقشة



لجنة المناقشة



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