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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:17 م
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صور .. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:00 م
صور .. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس جانب من الجولة


الإسكندرية – أسماء على بدر
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قام اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية يرافقه اللواء علاء أبو حباجة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا بالمرور على قوات تأمين الكنائس للوقوف على مدى جاهزيتهم ويقظتهم للتصدى لأى محاولة تعدى والتشديد على اليقظة التامة أثناء الخدمة نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وشدد سيادته على ظهور القوات بالمظهر الانضباطى اللائق وحسن معاملة المواطنين.

 وكثفت مديرية أمن الإسكندرية تواجدها فى محيط دور العبادة خلال احتفالات أعياد الميلاد وتوسيع دائرة البحث الجنائى، تنفيذاً لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ووضع خطة أمنية مشددة.

مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا
مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا
جولة مدير الأمن
جولة مدير الأمن
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الكنائس
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الكنائس
جانب من جولة مدير الأمن
جانب من جولة مدير الأمن

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