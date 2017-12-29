صور.. مدير أمن الأقصر: نشر تمركزات وقوات سرية وسيارة إطفاء أمام كل كنيسة ودير





الأقصر – أحمد مرعى

أعدت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية محكمة للسيطرة على الأوضاع وضمان أكبر تأمين للكنائس خلال احتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس بمختلف مدن وقرى المحافظة، حيث أعلن اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات فى جميع قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة لخدمة المواطنين قبيل وأثناء الأعياد.

وأضاف اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، أن الخطة التى تم إعدادها خلال لقاء موسع مع قيادات البحث الجنائى وقيادات الأقسام المختلفة والأمن المركزى والمرور والحماية المدنية للانتشار فى محيط كل كنيسة ودير بالمحافظة خلال الأعياد، وتواجد سيارة إطفاء أمام كل كنيسة للتدخل الفورى حال حدوث أى حرائق كما حدث الأسبوع الماضى بوسط مدينة الأقصر، ويشارك فى الخطة رجال المباحث العامة، ومباحث التموين والمرور والمرافق والبحث الجنائى، حيث تم التشديد على إدارة البحث الجنائى بالمديرية ومأمورى الأقسام بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على جميع دور المناطق الحيوية والكنائس.

وأوضح مدير أمن الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كلف جميع القيادات والمسئولين بالمديرية بضرورة التواجد على مدار الـ24 ساعة لتأمين جميع الفنادق والكافيهات والمحلات التى تحتفل بالكريسماس لضمان حروج الإحتفالات بصورة تليق بالأمن المصرى أمام السائحين المتواجدين بالمحافظة، كما تم التشديد على إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمسطحات المائية لرفع درجة الاستعداد لمواجه أى طارئ اثناء الاعياد وسرعة الانتقال إلى أماكن الحوادث بعد التنسيق مع باقى إدارات المديرية.

أما فى محيط وداخل المعالم الآثرية فى الشرق والغربى، فقد تم وضع خط أمنية مكثفة بمختلف المناطق الأثرية والسياحية، حيث توجد حالة من الاستنفار بين الضباط لتأمين السائحين، كما تمت زيادة الخدمات السرية على المناطق الأثرية والسياحية وعلى الفنادق العائمة والثابتة، حيث أن حركة السياحة إرتفعت بصورة كبيرة للغاية خلال تلك الأيام.

وفس نفس السياق أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه بحث مع قيادات أمن الأقصر والسياحة والآثار والفنادق المختلفة كافة سبل إنجاح أعياد الميلاد مع إنطلاق الموسم السياحى الشتوى، حيث وجه بضرورة تكثيف التواجد الأمنى بمحيط الكنائس والمعابد والمقابر الفرعونية وكذلك الفنادق التى تحتفل بأعياد الكريسماس بحفلات ساهرة حتى الصباح، لضمان أكبر تأمين للجميع خلال الإحتفالات، مؤكداً على رجال مديرية الصحة بخروج حملات مكثفة لقطاع الطب الوقائى على الفنادق والمطاعم لضمان جودة الأطعمة المقدمة للسياح.

وأضاف محافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه يقوم بجولات صباحية ومسائية بمحيط الكنائس المختلفة للوقوف على التمركزات الامنية بمحيط كل كنيسة ودير فى مدن إسنا وأرمنت والقرنة والزينية ووسط المدينة، للتأكد من تأمين الأخوة الأقباط خلال إحتفالاتهم فى أعياد الميلاد.



مديرية أمن الأقصر تضع خطة محكمة لتأمين الكنائس



اللواء مصطفى صلاح الدين يعلن نشر تمركزات وقوات سرية



محافظ الأقصر يبحث مع مسئولى السياحة والفنادق والمطاعم لأفضل خدمة للسياح خلال الكريسماس



انتشار مكثف بمحيط الكنائس بالأقصر خلال اعياد الميلاد



قوات الشرطة خلال تفتيش المحتفلين باعياد الميلاد



تمركزات امنية بمدخل دير مارجرس بارمنت



مدير الامن خلال تفقد تمركزات الكنائس بالأقصر



رجال الامن خلال تامين الكنائس بالأقصر



انتشار مكثف لقوات الامن خلال احتفالات الاقباط