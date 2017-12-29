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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:55 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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يتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، الحالة الأمنية بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة .

 

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" جولة محافظ بورسعيد على الكنائس بنطاق أحياء المحافظة، للوقوف على استعداداتهم لتأمين احتفالات أعياد الميلاد .

 

وأكد "الغضبان"، خلال جولته، أن كنائس بورسعيد آمنة، واستعداد القوات الأمنية بها على أعلى مستوياتها من الحيطة والحذر وإحباط أية محاولة لزعزعة الأمن بالشارع البورسعيدى.

 

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال لقائه "اليوم السابع"، أن احتفالات المسيحيين بأعيادهم هو احتفال المصريين كلهم، وغير مقتصر على فئة واحدة من المصريين .

 

يذكر أنه تشهد محافظة بورسعيد حالة من الاستنفار الأمنى من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن.

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (6)
 

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (7)
 

 

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محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (1)

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (2)
 

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (3)
 

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (4)
 

 

محافظ بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس (5)
 

 


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