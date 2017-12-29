صور.. فتح الطريق المؤدى لقرى دوش بمركز باريس فى الوادى الجديد بعد تمهيده

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد من أعمال تمهيد وفتح الطريق الواصل بين مدينة باريس وقرى دوش التابعة للمركز وذلك من خلال إزالة التراكمات الرملية وتمهيد ورصف الطريق المؤدى لقرى دوش والتى يتبعها معبد دوش الأثرى والأشهر فى مركز باريس إذ تمت إزالة تراكمات الكثبان الرملية بفعل الرياح وتسوية الطريق أمام السيارات .

وقال اللواء محمد سعد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس فى بيان له أن رئاسة المركز بالتعاون مع جهات الاختصاص تستكمل أعمال رفع الرمال والتراكمات الناتجة عن الكثبان الرملية على طريق باريس الأربعين والطرق الواصلة بين مدينة الأقصر ومدينة باريس باتجاه نطاق المحافظة وذلك من خلال رفع كميات كبيرة من الرمال وكشف الطرق تجنبا لوقوع الحوادث الناتجة عن عدم توقع قائدى المركبات لوجود تلك الكثبان الرملية على الطريق .



رئيس مركز باريس يتفقد العمل