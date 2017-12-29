صور.. طبيب الزقازيق المُحال للتحقيق: أنال اتهامات تنال من سمعتى بدون دليل





الشرقية – إيمان مهنى

قال الدكتور محمود ناصر طبيب بمستشفى جامعة الزقازيق، المتهم فى واقعة التربح من عملية منظار على نفقة الدولة، لأحد المرضى: أنا حزين جدا لما أتعرض له من اتهامات بالتربح من عملية منظار، وتلك الاتهامات وتشويه سمعتى دون دليل تهدد مستقبلى ومستقبل أى طبيب شاب، فأزمة نقص المستلزمات الطيبة فى المستشفيات هى أزمة فى جميع المنشآت الطيبة وليست فى الجامعة فقط، لابد من وضع لها حلول جذرية حفاظا على كرامة ومستقبل أى طبيب".

جاءت هذه التصريحات على هامش عقد جمعية عمومية لنقابة الأطباء بالشرقية، للتضامن مع الطبيب، وأضاف محمود ناصرلليوم السابع أنه جرى العرف أن يتم تعويض النواقص من مكاتب المستلزمات الطبية ويقوم المريض بشرائها بنفسه، أى لا يوجد شبهات أو تربح كما تم اتهامى، لافتا أن الشركة التى اتهم المواطن الشاكي مندوبيها فى القضية هى شركة متعاقدة مع الجامعة لتوريد مستلزمات طبية.

وحول تفاصيل الحادث، قال أن المريض الشاكى جاء مثل أى مريض فى العيادات الخارجية، وتم تحديد له موعد لإجراء جراحة مناظير، لكن الجهاز معطل منذ فترة، فكان لابد من تأجير واحد من مكتب مستلزمات طبية لإجراء العملية، ويوم العملية فور دخوله غرفة العمليات وحضور المندوبين بالجهاز، كانت أسرة المريض معها كاميرا تسجل الواقعة وفجأة حضرت الرقابة الإدارية وتحفظت على المندوبين.

وأكد الدكتور محمود ناصر طبيب بمستشفى جامعة الزقازيق أنه فى اليوم التالى تلقى اتصالا من الرقابة للحضور للشهادة، فتوجهت إلى هناك ففوجئت بالاتهامات الموجهة إلىّ والتحفظ علىّ، وأنا الآن على ذمة التحقيقات. ورفض الطبيب الحديث عن تفاصيل الاتهامات والتحقيقات، مؤكدًا أن الموضوع، أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة.

من جانبها، عقدت جمعية عمومية طارئة للأطباء بالشرقية، على خلفية أزمة حبس طبيب، بحضور الدكتور حسين خيرى النقيب العام ومجلس النقابة العامة، ووفد من أطباء القصر العينى، والدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء والمئات من أطباء المحافظة. وقررت أنه يحظر على أى طبيب كتابة روشتة مستلزمات طبية إلا بعد الرجوع للإدارة، واستدعاء مدير عام المستشفيات وكل من قصّر فى الإدلاء بالشهادة بخصوص قضية طبيب العظام والتحقيق بلجنة آداب المهنة، وتشكيل لجنة دفاع عن الطبيب، وإلزام الجامعة بإصدار بيان بحيثيات الواقعة وتوضيحها للرأى العام.

وحضر الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء المحافظة، ومئات الأطباء، وأطباء العظام بمستشفى جامعة الزقازيق، الجمعية العمومية التي هدفت لشجب ما تعرض له زميلهم من اتهامات، مؤكدين أنهم كأطباء لا يتربحون من عملهم، وإنما مجبرين على كتابة روشتات لاستكمال النواقص العلاجية غير المتوفرة فى المستشفيات، لإنقاذ حياة المرضى.

ويشار إلى أنه قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، إخلاء سبيل محمود ناصر طبيب عظام بمستشفى الجامعة على ذمة تحقيقات تجرى بالرقابة الإدارية والنيابة العامة، بشأن اتهام أسرة مريض له بالتربح من عملية منظار تجرى على نفقة الدولة.

وذكرت تحقيقات الرقابة الإدارية، أن أسرة مريض يُعالج على نفقة الدولة تقدمت ببلاغ تتهم الطبيب بطلبه تأجير منظار من الخارج نظرًا لوجود عطل فى منظار الجامعة، من شركة بعينها مختصة فى مستلزمات الأدوية الخاصة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفة للقواعد المهنية والخروج على المقتضى الوظيفى، وتقرر التحفظ على الطبيب والمندوب على ذمة التحقيقات.



الطبيب مع محررة اليوم السابع



الدكتور محمود ناصر



جانب من اللقاء الذى نظمته الجمعية العمومية للاطباء



حضور حاشد للأطباء



حضور حاشد للأطباء