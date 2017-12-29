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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 ص
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صور.. شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:00 ص
صور.. شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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قال مسؤولون، إن جهاز الشرطة فى نيويورك يقدم لضباطه تدريبا متخصصا على إحباط أى محاولة تفجير انتحارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة حين سيتدفق ما يصل إلى مليونى شخص على شوارع ساحة تايمز سكوير.

ويجيء التدريب إثر محاولة تفجير فى محطة لقطارات الأنفاق فى تايمز سكوير فى 11 ديسمبر. كما يجئ فى إطار إجراءات أمنية صارمة خلال احتفالات رأس السنة فى نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وسينشر جهاز الشرطة فى نيويورك فرق مراقبة مدربة على رصد القناصة وسيزيد من عدد الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات وسينتشر المزيد من الضباط فى أنحاء المنطقة هذا العام.

وكانت الشرطة، قد قالت إنها ستستفيد من الدروس المستخلصة من الهجمات الإرهابية الثلاثة التى شهدتها المدينة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية بالإضافة إلى التحليل المستمر لكافة الهجمات على مستوى العالم.

يأتى هذا فى إطار عملية أمنية ضخمة استعدادا للاحتفالات التى يجرى فيها إسقاط كرة إيذانا ببدء العام الجديد فى تقليد مستمر منذ عام 1907 وتنقله شاشات التلفزيون حول العالم.

 فيما أعلنت سلطات مدينة نيويورك، أنها تتوقع مشاركة حوالى مليونى شخص فى احتفال ليلة رأس السنة فى ميدان تايمز سكوير، على الرغم من الصقيع غير الاعتيادي، إذ يتوقع أن تتدنى الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة للغاية لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد.

 
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

تدريب لرجال الشرطة الأمريكية فى نيويورك
تدريب لرجال الشرطة الأمريكية فى نيويورك

 

جانب من تدريبات الشرطة الأمريكية
جانب من تدريبات الشرطة الأمريكية

 

رجال الشرطة الأمريكية
رجال الشرطة الأمريكية

 

شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة
شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة

 

قوات الشرطة الأمريكية
قوات الشرطة الأمريكية

 

 


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