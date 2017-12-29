صور رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة يتفقد تطوير مدخل مدينة سانت كاترين





جنوب سيناء – فايزة مرسال

بناء على توصيات وزير التنمية المحلية و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالاشتراك مع وزارة البيئة تفقد المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، مراحل تطوير مدخل مدينة سانت كاترين ورفع كفاءة مركز زوار محمية سانت كاترين وإنشاء محلات وباركن للسيارات وطرق داخلية بداية من المحمية حتى دير سانت كاترين.

وصاحب المهندس محسن سعيد المهندس السيد فهمى رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء اليوم الجمعة يرافقهم العميد جمال المهدى مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس خالد سالم نائب رئيس مدينة سانت كاترين وأعضاء اللجنة من البيئة والآثار والمقاولون العرب مدينة سانت كاترين للوقوف على أرض الواقع ومعاينة موقع العمل وعمل رفع مساحى فى الحال



المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة والعميد جمال مهدى مدير الطرق بجنوب سيناء



رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة اثناء تقفد الطريق



مدخل دير سانت كاترين