video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حملات نظافة مكبرة بـ 3 مدن في كفر الشيخ

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:49 م
صور .. حملات نظافة مكبرة بـ 3 مدن في كفر الشيخ جانب من الحملة


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شهدت مدن قلين والحامول وفوه بمحافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة برفع القمامة والأتربة وتقليم الأشجار ضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد، وتجميل المدن.

 وتفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال حملة النظافة برفع جميع القمامة من شوارع مدينة قلين وقص الاشجار وتهذيبها ،ورفع جميع الأتربه من الشوارع الرئيسيه، وري الاشجار بمنطقة قلين البلد.

وتفقد عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومددينة فوه ، أعمال النظافة بشوارع ومداخل مدينة فوه ، ورفع الأتربة والقمامة من الشوارع ، كما تابع الأودن حملة النظافة بقرية سنديون، لرفع الاتربة والقمامة واعادة تجميل القرية .

 

حملة نظافة تشهدها مدينة قلين
حملة نظافة تشهدها مدينة قلين

 

رفع القمامة من شوارع قلين المحطة
رفع القمامة من شوارع قلين المحطة

 

جانب من أعمال حملة النظافة
جانب من أعمال حملة النظافة

 

رفع القمامة من مدخل قرية بالحامول
رفع القمامة من مدخل قرية بالحامول

 

رفع الأتربة والقمامة
رفع الأتربة والقمامة

 

رفع الأتربة وتسوية الطريق
رفع الأتربة وتسوية الطريق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استعدادات المدارس قبل بدء الامتحانات

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

تعديات

حمله نظافه

اراضى املاك الدوله



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة