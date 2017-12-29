صور .. حملات نظافة مكبرة بـ 3 مدن في كفر الشيخ

صور .. حملات نظافة مكبرة بـ 3 مدن في كفر الشيخالجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:49 م
جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدن قلين والحامول وفوه بمحافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة برفع القمامة والأتربة وتقليم الأشجار ضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد، وتجميل المدن.
وتفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال حملة النظافة برفع جميع القمامة من شوارع مدينة قلين وقص الاشجار وتهذيبها ،ورفع جميع الأتربه من الشوارع الرئيسيه، وري الاشجار بمنطقة قلين البلد.
وتفقد عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومددينة فوه ، أعمال النظافة بشوارع ومداخل مدينة فوه ، ورفع الأتربة والقمامة من الشوارع ، كما تابع الأودن حملة النظافة بقرية سنديون، لرفع الاتربة والقمامة واعادة تجميل القرية .
حملة نظافة تشهدها مدينة قلين
رفع القمامة من شوارع قلين المحطة
جانب من أعمال حملة النظافة
رفع القمامة من مدخل قرية بالحامول
رفع الأتربة والقمامة
رفع الأتربة وتسوية الطريق
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