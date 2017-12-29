صور.. تعرف على سبب تسمية ميدان مولد النبى أشهر ميادين بنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى

ميدان مولد النبى بمدينة بنى سويف من أشهر ميادين المحافظة يتسم بحديقته الكبيرة التى شهدت تطويرا على مدى السنوات الماضية، وتعود تسميته إلى إقامة الاحتفالات بمولد النبى صلى الله عليه وسلم فى جنباته، وتحوله إلى ساحة للإنشاد وتلاوة القرآن الكريم ومضايف للمواطنين.

يقول فتحى سيد الشنطورى بائع من أهالى ميدان مولد النبى: كان الميدان فى الخمسينيات عبارة عن الحديقة الكبيرة الحالية محاطة بسور من السلك، وكذلك مسلة من الطوب الفرعونى، ومراحيض عمومية مكان مبنى الشابات المسلمات الحالى، أما مكان الحديقة الصغيرة الموجودة حاليا فكان مسئولو مديرية بنى سويف "المحافظة حاليا" يضعون تليفزيون أبيض وأسود يتجمع حوله الأهالى جالسين على المقاعد الخشبية لمشاهدة فقراته لمدة ساعتين مجانا.

وأضاف الشنطورى قائلا : تعود تسمية الميدان بمولد النبى إلى أن الطرق الصوفية اعتادت الاحتفال بالمولد النبوى عن طريق خروج اقطابها ومريديهم بـ"الرؤية "، حاملين البيارق والأعلام ذات الألوان المختلفة وبرفقتهم القادمين من قرى المراكز، ليطوفوا شوارع مدينة بنى سويف ثم ينتهى بهم المقام داخل الميدان الذى تفرش أرضيته بالسجاد وتمتد حبال الزينة بين الحديقة والمنازل وتعلق بها كلوبات الإضاءة، ليتحول الميدان إلى ساحة للاحتفالات المتنوعة والمضايف ويضم فى جنباته ( فرق الإنشاد والمديح ومشاهير القراء الذين يستخدمون الميكروفونات فى المديح، فضلا عن ملاهى للأطفال، وألعاب وفقرات السيرك، ولعبتى المدفع و نفخ النار، علاوة على بائعى الهدايا ولعب الأطفال ، والمأكولات "المحاشى والمخللات"، بالإضافة إلى توزيع لحوم المواشى التى يذبحها المقتدرون على المتواجدين وأهالى المنطقة).

واستطرد الشنطورى قائلا : خلال الاحتفال بمولد النبى داخل الميدان يلتقى المواطنون من قرى مراكز المحافظة ويقضون يوما كاملا فى الاستماع إلى المنشدين وتمتع أطفالهم بالالعاب والملاهى وكثيرا ما تعارف أهالى القرى على ذويهم وأقاربهم من سكان المدينة مصادفة .

وتابع الشنطورى قائلا: إن الحديقة الكبيرة بالميدان ، طورتها الوحدة المحلية ووضعت لها لافتة مضيئة بتكلفة بلغت آلاف الجنيهات، وأضفت منظرا جماليا وحضاريا على المنطقة ، ولكنها مغلقة ولا يستفيد منها المارة وسكان المنطقة لذلك نطالب المهندس شريف حبيب بفتحها للاستفادة من وجودها كمتنزه عام ومتنفس للمنطقة .



ميدان مولد النبى ببنى سويف



الحديقة الكبيرة بميدان مولد النبي



الحديقة الصغيرة بميدان مولد النبي



فتحى الشنطورى من أهالى ميدان مولد النبى

ميدان مولد النبي ليلا