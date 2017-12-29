video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على إجراءات محافظ الإسماعيلية لتطوير سوق الجمعة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:36 م
صور.. تعرف على إجراءات محافظ الإسماعيلية لتطوير سوق الجمعة


الإسماعيلية- جمال حراجى
إضافة تعليق

سوق الجمعة بمدينة الإسماعيلية من أقدم الأسواق بالمحافظة ويمثل قيمة اقتصادية كبيرة لأهالى المحافظة نظرا لوجوده فى وسط المدينة وسهل الوصول إليه، وتوافر جميع الاحتياجات اليومية من سلع غذائية مختلفة وبيع بالجملة للمواطنين ولتجار التجزئة، بأسعار مخفضة.

تطوير سوق الجمعة

تطوير سوق الجمعة

ونظرا للامتداد العمرانى أصبح سوق الجمعة وسط الكتل السكنية وتهالكت البنية الأساسية للسوق والمتمثلة فى شبكات المياه والصرف الصحى، إلى جانب الإهمال فى النظافة وتراكم القمامة بالسوق، الأمر الذي أدى إلى تضرر المواطنين والباعة من سوء حالة السوق، والمطالبة بتطويره أو نقله إلى مكان آخر، واستقر الأمر فى النهاية على التطوير، وخاصة بعد رفض المواطنين فكرة النقل إلى مكان آخر واعتيادهم على المكان الحالى.

أحد المبانى بعد تطوير المرحلة الثانية

أحد المبانى بعد تطوير المرحلة الثانية

محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر قال لـ "اليوم السابع" إن سوق الجمعة من الملفات التى نوليها اهتماما كبيرا منذ عام 2015 وحتى الآن، ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص سوق الجمعة توقيع بروتوكول مع الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية، وهو البروتوكول الثانى للتعاون بين الصندوق والمحافظة لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الجمعة، الذي يجرى تنفيذه حاليا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 17 مليون و600 ألف جنيه وذلك فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة استعدادا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات خلال العام القادم 2018 .

 لافتة مشروع تطوير سوق الجمعة

لافتة مشروع تطوير سوق الجمعة

 وأشار المحافظ إلى أن المشروع يستهدف محو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطويروتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وإشراف مديرية الإسكان و المرافق بمحافظة الإسماعيلية.

 

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء و تشطيب 126 محلا تجاريا و 38 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل، وتشمل المرحلة الثانية 140 محلا و245 فرش وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمى ورجالى وغرف لتجميع القمامة، والتى تشمل إنشاء إجمالى 450 محلا و 425 فرش ونقطة شرطة ومسجد و 2 دورة مياه عمومية و من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بالكامل بنهاية شهر يونيو 2018 . 

 

 


المحلات الجديدة بعد التشطيب
المحلات الجديدة بعد التشطيب


تشطيب بقية المحلات
تشطيب بقية المحلات


المنظر العام للمرحلة الأولى
المنظر العام للمرحلة الأولى


منظر آخر للمرحلة الأولى
منظر آخر للمرحلة الأولى


جانب من المحلات الجديدة
جانب من المحلات الجديدة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا فعل نواب الإسماعيلية لحل أزمات الصرف الصحى؟

فيديو.. ماذا فعل طارق العشرى ليتخطى دجلة مرحلة السقوط

شاهد.. ماذا فعل البدرى مع "طفل" عقب التعادل مع وادى دجلة

صور.. ماذا فعل محافظ الإسماعيلية فى ملف تطوير العشوائيات؟

ماذا فعل محافظ الأقصر فى أزمة تفريغ المراكب النيلية لـ"بقع السولار" بالنيل

ماذا فعل رئيس مدينة القصاصين فى مشكلة توصيل مياه الشرب لإحدى قرى المدينة ؟

ماذا فعل وزير الرياضة اليوم ؟

ماذا فعل محافظ المنيا لتوفير فرص عمل للشباب

ماذا فعل محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة عدم توافر مواصلات بمنطقة المستقبل

فيديو وصور.. ماذا فعل مدير إدارة المرور بأسيوط لحل مشكلة التكدس المرورى

ماذا فعل مدير أمن الشرقية مع تجار المخدرات والعناصر الارهابية؟

ماذا فعل رئيس جامعة بنى سويف لحل أزمة صرف علاوة الحد الأدنى للموظفين ؟

ماذا فعل محافظ أسيوط للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف ؟

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تطوير سوق الجمعه بالاسماعيليه

تطوير العشوائيات بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة