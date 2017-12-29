صور.. تعرف على إجراءات محافظ الإسماعيلية لتطوير سوق الجمعة





الإسماعيلية- جمال حراجى

سوق الجمعة بمدينة الإسماعيلية من أقدم الأسواق بالمحافظة ويمثل قيمة اقتصادية كبيرة لأهالى المحافظة نظرا لوجوده فى وسط المدينة وسهل الوصول إليه، وتوافر جميع الاحتياجات اليومية من سلع غذائية مختلفة وبيع بالجملة للمواطنين ولتجار التجزئة، بأسعار مخفضة.

تطوير سوق الجمعة

ونظرا للامتداد العمرانى أصبح سوق الجمعة وسط الكتل السكنية وتهالكت البنية الأساسية للسوق والمتمثلة فى شبكات المياه والصرف الصحى، إلى جانب الإهمال فى النظافة وتراكم القمامة بالسوق، الأمر الذي أدى إلى تضرر المواطنين والباعة من سوء حالة السوق، والمطالبة بتطويره أو نقله إلى مكان آخر، واستقر الأمر فى النهاية على التطوير، وخاصة بعد رفض المواطنين فكرة النقل إلى مكان آخر واعتيادهم على المكان الحالى.

أحد المبانى بعد تطوير المرحلة الثانية

محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر قال لـ "اليوم السابع" إن سوق الجمعة من الملفات التى نوليها اهتماما كبيرا منذ عام 2015 وحتى الآن، ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص سوق الجمعة توقيع بروتوكول مع الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية، وهو البروتوكول الثانى للتعاون بين الصندوق والمحافظة لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الجمعة، الذي يجرى تنفيذه حاليا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 17 مليون و600 ألف جنيه وذلك فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة استعدادا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات خلال العام القادم 2018 .

لافتة مشروع تطوير سوق الجمعة

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يستهدف محو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطويروتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وإشراف مديرية الإسكان و المرافق بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء و تشطيب 126 محلا تجاريا و 38 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل، وتشمل المرحلة الثانية 140 محلا و245 فرش وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمى ورجالى وغرف لتجميع القمامة، والتى تشمل إنشاء إجمالى 450 محلا و 425 فرش ونقطة شرطة ومسجد و 2 دورة مياه عمومية و من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بالكامل بنهاية شهر يونيو 2018 .







المحلات الجديدة بعد التشطيب







تشطيب بقية المحلات







المنظر العام للمرحلة الأولى







منظر آخر للمرحلة الأولى



