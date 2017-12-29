صور.. المعمل الجنائى يجمع فوارغ الطلقات من موقع استهداف كنيسة مارمينا بحلوان





كتب أحمد الجعفرى - تصوير حسن محمد

يعمل خبراء المعمل الجنائى على جمع الأدلة الجنائية من موقع استهداف إرهابيين مسلحين لكنيسة "مارمينا" بالشارع الغربى بحلوان؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها؛ لكشف مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة، عن انتشار عدد من فوارغ الطلقات بمحيط الكنيسة التى تم استهدافها، وتم تجميعها بواسطة خبراء المعمل الجنائى، فضلا عن انتشار قطرات دماء على أرضية الكنيسة من الخارج.

وكانت قوات الأمن قد تصدت لعناصر إرهابية حاولوا اقتحام كنيسة "مارمينا" بحلوان، اليوم الجمعة، ونجحت أجهزة الأمن فى تصفية أحد العناصر الإرهابية وجارى مطاردة آخر هارب.