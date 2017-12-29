صور.. اضبط مخالفة.. مشاهد لا تراها إلا بمستشفى أشمون العام

صور.. اضبط مخالفة.. مشاهد لا تراها إلا بمستشفى أشمون العامالجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:33 م
استخدام الكراسى المتحركة فى النقل
المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من الغضب العارم بين أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة لانتشار الكميات الكبيرة من القمامة بالمداخل المختلفة والأقسام المختلفة وسط مطالبات بالقضاء على هذه المشاهد التى تتكرر بشكل يومى .
وترصد العديد من الصور حالة الإهمال التى وصلت إليه مستشفى أشمون العام، حيث رصدت تواجد الإهمال بمداخل المستشفى المختلفة وتواجد كميات من القمامة بها، بالإضافة إلى استخدام الكرسى المتحرك الخاص بالمرضى لنقل المعدات والأدوات إلى المستشفى، علاوة على وجود العديد من حالات الإهمال بالمستشفى .
وناشد الأهالى بسرعة القضاء على هذه الأزمات المتواجدة بالمستشفى والتى تقضى على الخدمة الطبية التى من المفترض أن تقدم إلى 1.2مليون مواطن بالمدينة وبالقرى المختلفة .
العينات
القمامة بالجوانب
الكراسى المتحركة لنقل البضائع
المحاليل
اهمال مستمر
جانب من المستشفى
قمامة بمداخل المستشفى
مدخل قسم العلاج الطبيعى
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